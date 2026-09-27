Top.Mail.Ru
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 1
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 2
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 3
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 4
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 5
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 6
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 7
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 8
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Williams John)
Альбом (сингл)
Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 7
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 8
  • Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087589691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Williams John)
Альбом (сингл)
Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars and the Revenge of the Sith, Anakin's Dream, Battle of the Heroes, Anakin's Betrayal, General Grievous, PaTeachings, Grievous and the Droids, Padm?'s Ruminations, Anakin Vs. Obi-Wan, Anakin's Dark Deeds, Enter Lord Vader, The Immolation Scene, Grievous Speaks to Lord Sidious, The Birth of the Twins and Padm?'s Destiny, A New Hope and End Credits
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка

«Звёздные войны: Месть ситхов» в специальном коллекционном издании на двух виниловых пластинках, посвящённом 20-летию фильма. Музыка написана и исполнена Джоном Уильямсом. Исполнение Лондонского симфонического оркестра. Издание на красном виниле. Научно-фантастический эпос Джорджа Лукаса продолжает захватывать сердца поколения за поколением. В своем шестом фильме из «Звездных войн», Джон Уильямс с мастерским талантом воплощает трагедию Энакина Скайуокера. От жесткого поворота вступительных фанфар до наполненного действием воздушного боя музыка Уильямса сплетается между динамичным приключением и преследующей драмой с изяществом и точностью. Во вселенной Star Wars, включающей абсолютные вершины музыки, когда-либо воплощенной в кино, саундтрек к «Мести ситхов» гордо занимает свое место, при этом ощущаясь совершенно уникальным. Этот ограниченный тираж отличается невероятным оригинальным оформлением Мэтта Фергюсона и отпечатан на красном 140 г виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087589691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost (Williams John)
Альбом (сингл)
Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars and the Revenge of the Sith, Anakin's Dream, Battle of the Heroes, Anakin's Betrayal, General Grievous, PaTeachings, Grievous and the Droids, Padm?'s Ruminations, Anakin Vs. Obi-Wan, Anakin's Dark Deeds, Enter Lord Vader, The Immolation Scene, Grievous Speaks to Lord Sidious, The Birth of the Twins and Padm?'s Destiny, A New Hope and End Credits
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Звёздные войны: Месть ситхов» в специальном коллекционном издании на двух виниловых пластинках, посвящённом 20-летию фильма. Музыка написана и исполнена Джоном Уильямсом. Исполнение Лондонского симфонического оркестра. Издание на красном виниле. Научно-фантастический эпос Джорджа Лукаса продолжает захватывать сердца поколения за поколением. В своем шестом фильме из «Звездных войн», Джон Уильямс с мастерским талантом воплощает трагедию Энакина Скайуокера. От жесткого поворота вступительных фанфар до наполненного действием воздушного боя музыка Уильямса сплетается между динамичным приключением и преследующей драмой с изяществом и точностью. Во вселенной Star Wars, включающей абсолютные вершины музыки, когда-либо воплощенной в кино, саундтрек к «Мести ситхов» гордо занимает свое место, при этом ощущаясь совершенно уникальным. Этот ограниченный тираж отличается невероятным оригинальным оформлением Мэтта Фергюсона и отпечатан на красном 140 г виниле.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost (Williams John) - Star Wars: Episode Iii - Revenge Of The Sith (Red) (0050087589691) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...