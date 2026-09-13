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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)

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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Prestige 14 AI+ Evo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 5
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  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720428
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 14 AI+ Evo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х2
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)

**Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 14 AI+ Evo — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. Диагональ экрана — 14 дюймов — обеспечивает удобство работы в любом месте. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Элегантный дизайн:** стильный серый корпус (Stellar Gray) подчеркнёт ваш вкус и статус. С ноутбуком MSI Prestige 14 AI+ Evo вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести высокотехнологичное устройство по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 14 AI+ Evo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 14 AI+ Evo — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. Диагональ экрана — 14 дюймов — обеспечивает удобство работы в любом месте. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Элегантный дизайн:** стильный серый корпус (Stellar Gray) подчеркнёт ваш вкус и статус. С ноутбуком MSI Prestige 14 AI+ Evo вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести высокотехнологичное устройство по выгодной цене!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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