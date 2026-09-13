Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)
**Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 14 AI+ Evo — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. Диагональ экрана — 14 дюймов — обеспечивает удобство работы в любом месте. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Элегантный дизайн:** стильный серый корпус (Stellar Gray) подчеркнёт ваш вкус и статус. С ноутбуком MSI Prestige 14 AI+ Evo вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести высокотехнологичное устройство по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-044RU Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Stellar Gray/1.7kg (9S7-14N321-044)