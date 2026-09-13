Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка
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Описание товара Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка
Radiohead анонсировали «Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)» — новый концертный альбом, который позволил группе переосмыслить своё отношение к шестому студийному альбому «Hail to the Thief». Альбом включает записи с концертов в Лондоне, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Дублине с 2003 по 2009 год, сведённые Беном Бапти и отмастеренные Мэттом Колтоном. Лимитированное издание на красном виниле. Том Йорк рассказал о новом концертном альбоме: «Когда я размышлял над аранжировками для театральной постановки шекспировского «Гамлета»/«Hail to the Thief», я попросил прослушать несколько архивных записей песен. Я был поражён энергией, с которой мы тогда играли. Я едва узнал нас, и это помогло мне найти путь вперёд. Мы решили свести и выпустить эти записи (было бы безумием хранить их только для себя). Всё это стало для меня настоящим катарсисом. Мы очень надеемся, что они вам понравятся». Недавно Том Йорк принял участие в создании получившей признание критиков постановки «Hamlet/Hail to the Thief» — динамичной адаптации шекспировского «Гамлета», дополненной деконструированной партитурой переработанных песен с альбома 2003 года «Hail to the Thief». Журнал Rolling Stone UK написал о новой постановке: «Величайшая заслуга Йорка и его соавторов в том, что эти миры сливаются так органично — словно им изначально было суждено быть вместе».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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