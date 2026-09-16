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Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка

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Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Warning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624829850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Warning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Warning, Blood, Sex And Booze, Church On Sunday, Fashion Victim, Castaway, Misery, Deadbeat Holiday, Hold On, Jackass, Waiting, Minority, Macy's Day Parade
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка

«Warning» — шестой студийный альбом группы Green Day, выпущенный в 2000 году. Был продан тиражом более 1 миллиона копий в США и более 3 миллионов по всему миру. Лимитированное издание на неоново-оранжевом виниле к 25-летию. В альбом вошли три хит-сингла: «Warning», «Waiting» и «Minority», который до сих пор остаётся фаворитом на концертах. Альбом был признан одним из самых популярных в репертуаре группы, критики высоко оценили смелое музыкальное направление группы и сильные авторские способности Билли Джо Армстронга.

Отзывы о товаре Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624829850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Warning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Warning, Blood, Sex And Booze, Church On Sunday, Fashion Victim, Castaway, Misery, Deadbeat Holiday, Hold On, Jackass, Waiting, Minority, Macy's Day Parade
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Warning» — шестой студийный альбом группы Green Day, выпущенный в 2000 году. Был продан тиражом более 1 миллиона копий в США и более 3 миллионов по всему миру. Лимитированное издание на неоново-оранжевом виниле к 25-летию. В альбом вошли три хит-сингла: «Warning», «Waiting» и «Minority», который до сих пор остаётся фаворитом на концертах. Альбом был признан одним из самых популярных в репертуаре группы, критики высоко оценили смелое музыкальное направление группы и сильные авторские способности Билли Джо Армстронга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Warning (25Th Anniversary) (Neon Orange) (0093624829850) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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