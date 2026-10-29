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Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка

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Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 2
Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Meliora
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка
5 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072725638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Meliora
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Spirit, From The Pinnacle To The Pit, Cirice, Sp?ksonat, He Is, Mummy Dust, Majesty, Devil Church, Absolution, Deus In Absentia, Square Hammer, Nocturnal Me, I Believe, Missionary Man, Bible
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка

В честь 10-летия альбома «Meliora» шведской рок-группы Ghost, в 2025 году выйдет эксклюзивное подарочное издание на виниле. Альбом включает 15 песен на двух виниловых пластинках стандартного формата и поставляется в высококачественной двойной обложке с широким корешком и глянцевой отделкой. Каждое издание включает в себя винил специального цвета и памятную марку Papa III Mummy Dust с металлизированной зелёной отделкой. Завершает упаковку наклейка с надписью «10th Anniversary» на термоусадочной плёнке, подчёркивающая особый характер этого издания.

Отзывы о товаре Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072725638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Meliora
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Spirit, From The Pinnacle To The Pit, Cirice, Sp?ksonat, He Is, Mummy Dust, Majesty, Devil Church, Absolution, Deus In Absentia, Square Hammer, Nocturnal Me, I Believe, Missionary Man, Bible
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В честь 10-летия альбома «Meliora» шведской рок-группы Ghost, в 2025 году выйдет эксклюзивное подарочное издание на виниле. Альбом включает 15 песен на двух виниловых пластинках стандартного формата и поставляется в высококачественной двойной обложке с широким корешком и глянцевой отделкой. Каждое издание включает в себя винил специального цвета и памятную марку Papa III Mummy Dust с металлизированной зелёной отделкой. Завершает упаковку наклейка с надписью «10th Anniversary» на термоусадочной плёнке, подчёркивающая особый характер этого издания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Meliora (10Th Anniversary) (Deluxe) (Neon Green) (0888072725638) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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