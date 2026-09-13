Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols (Crystal Clear) (0602478535611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720299
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478535611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols
Жанр
панк
Трек-лист
Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols (Crystal Clear) (0602478535611) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478535611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols
Жанр
панк
Трек-лист
Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Heres The Sex Pistols (Crystal Clear) (0602478535611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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