Motley Crue - Theatre Of Pain (40Th Anniversary) (4099964158755) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Motley Crue - Theatre Of Pain (40Th Anniversary) (4099964158755) виниловая пластинка
Theatre of Pain — третий студийный альбом M?tley Cr?e, выпущенный первоначально в 1985 году. В настоящее время альбом сертифицирован RIAA как четырёхкратно платиновый в США и трёхкратно платиновый в Канаде. В этом переиздании на виниле, приуроченном к 40-летию, представлено обновленное оформление, делающее культовую обложку альбома еще более актуальной, чем когда-либо. Theatre of Pain провозгласил смелый новый звук и образ, сохранив при этом характерную для группы хард-роковую мощь. Этот альбом, ставший законодателем мод, задал стандарты стиля и музыки для многих последующих групп, в то время как сами Cr?e продолжали развиваться с каждым альбомом. Главный сингл с альбома, кавер M?tley Cr?e на песню «Smokin' In The Boys Room», стал первым хитом группы, вошедшим в американский топ-20, заняв 16-е место. Культовый клип «Home Sweet Home» был самым популярным видеоклипом на MTV более 90 дней, что привело к появлению печально известного «правила Cr?e», ограничивающего время просмотра видеоклипов 30 днями. Недавно песня снова заняла первое место — на этот раз на американском радио, транслирующем классический рок, — благодаря новой версии M?tley Cr?e с участием мировой суперзвезды Долли Партон. Theatre of Pain стал первым альбомом Cr?e, попавшим в американский топ-10, заняв 6-е место. Альбом также имел настоящий мировой успех, заняв 7-е место в Австралии, 7-е место в Швеции, 5-е место в Финляндии, 11-е место в Канаде и впервые попав в топ-40 Великобритании (36-е место).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGuano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAir Supply - Greatest Hits (0198028618410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAvril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (01980280324...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBurzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072672...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBring Me The Horizon - Sempiternal (0887654450210) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитScorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Motley Crue - Theatre Of Pain (40Th Anniversary) (4099964158755) виниловая пластинка