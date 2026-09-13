Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sheep May Safely Graze (Schafe k?nnen sicher weiden, a part of BWV 208), Sleepers Awake (Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140), A English Suite No. 3 in G minor (BWV 808, Gavotte I), Arioso (from Cantata BWV 156: Ich steh mit einem Fu? im Grabe), Ave Maria instrumental (Bach/Gounod, BWV 846), Air On The G String (from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068), Boure? in E minor (from Suite in E minor, BWV 996), If You Are With Me, I Go With Joy (Bist du bei mir, BWV 508), Siciliano (from Sonata in E-flat major for flute and harpsichord, BWV 1031), Ave Maria with vocals (Bach/Gounod, BWV 846)
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