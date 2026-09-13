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Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка

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Nikolay Kasakov &amp; Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка - фото 1
Nikolay Kasakov &amp; Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nikolay Kasakov & Alex Wagner
Альбом (сингл)
Reflections On Bach
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nikolay Kasakov &amp; Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка - фото 1
  • Nikolay Kasakov &amp; Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720284
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005655515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nikolay Kasakov & Alex Wagner
Альбом (сингл)
Reflections On Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sheep May Safely Graze (Schafe k?nnen sicher weiden, a part of BWV 208), Sleepers Awake (Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140), A English Suite No. 3 in G minor (BWV 808, Gavotte I), Arioso (from Cantata BWV 156: Ich steh mit einem Fu? im Grabe), Ave Maria instrumental (Bach/Gounod, BWV 846), Air On The G String (from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068), Boure? in E minor (from Suite in E minor, BWV 996), If You Are With Me, I Go With Joy (Bist du bei mir, BWV 508), Siciliano (from
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sheep May Safely Graze (Schafe k?nnen sicher weiden, a part of BWV 208), Sleepers Awake (Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140), A English Suite No. 3 in G minor (BWV 808, Gavotte I), Arioso (from Cantata BWV 156: Ich steh mit einem Fu? im Grabe), Ave Maria instrumental (Bach/Gounod, BWV 846), Air On The G String (from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068), Boure? in E minor (from Suite in E minor, BWV 996), If You Are With Me, I Go With Joy (Bist du bei mir, BWV 508), Siciliano (from Sonata in E-flat major for flute and harpsichord, BWV 1031), Ave Maria with vocals (Bach/Gounod, BWV 846)

Отзывы о товаре Nikolay Kasakov & Alex Wagner - Reflections On Bach (9120005655515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005655515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nikolay Kasakov & Alex Wagner
Альбом (сингл)
Reflections On Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sheep May Safely Graze (Schafe k?nnen sicher weiden, a part of BWV 208), Sleepers Awake (Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140), A English Suite No. 3 in G minor (BWV 808, Gavotte I), Arioso (from Cantata BWV 156: Ich steh mit einem Fu? im Grabe), Ave Maria instrumental (Bach/Gounod, BWV 846), Air On The G String (from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068), Boure? in E minor (from Suite in E minor, BWV 996), If You Are With Me, I Go With Joy (Bist du bei mir, BWV 508), Siciliano (from
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sheep May Safely Graze (Schafe k?nnen sicher weiden, a part of BWV 208), Sleepers Awake (Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140), A English Suite No. 3 in G minor (BWV 808, Gavotte I), Arioso (from Cantata BWV 156: Ich steh mit einem Fu? im Grabe), Ave Maria instrumental (Bach/Gounod, BWV 846), Air On The G String (from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068), Boure? in E minor (from Suite in E minor, BWV 996), If You Are With Me, I Go With Joy (Bist du bei mir, BWV 508), Siciliano (from Sonata in E-flat major for flute and harpsichord, BWV 1031), Ave Maria with vocals (Bach/Gounod, BWV 846)
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