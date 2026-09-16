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Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка

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Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 1
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 2
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 3
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 4
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 5
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 6
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 7
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 8
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 9
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Chama
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 1
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 2
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 3
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 4
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 5
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 6
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 7
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 8
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 9
  • Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629743819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Chama
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Indigenous Inquisition, Storm The Gates, Nihilist, No Pain = No Power, Ghenna, Black Hole Scum, Favela/Dystopia, Always Was, Always Will Be..., Soulfly XIII, Chama
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка

Американская грув-метал группа Soulfly анонсировала свой 13-й студийный альбом «Chama», выход которого запланирован на осень, и выпустила первый сингл «Storm The Gates». Издание на цветном виниле в гейтфолде. Сочетая трайбл-грув, первобытную ярость и тяжелые риффы, Soulfly возвращаются к своим корням с неумолимой энергией на "Chama". С сокрушительными ритмами и мощными темами сопротивления, духа и силы предков, альбом является драйвовым свидетельством наследия Soulfly - жизненного, ядовитого и безошибочно узнаваемого.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629743819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Chama
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Indigenous Inquisition, Storm The Gates, Nihilist, No Pain = No Power, Ghenna, Black Hole Scum, Favela/Dystopia, Always Was, Always Will Be..., Soulfly XIII, Chama
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Американская грув-метал группа Soulfly анонсировала свой 13-й студийный альбом «Chama», выход которого запланирован на осень, и выпустила первый сингл «Storm The Gates». Издание на цветном виниле в гейтфолде. Сочетая трайбл-грув, первобытную ярость и тяжелые риффы, Soulfly возвращаются к своим корням с неумолимой энергией на "Chama". С сокрушительными ритмами и мощными темами сопротивления, духа и силы предков, альбом является драйвовым свидетельством наследия Soulfly - жизненного, ядовитого и безошибочно узнаваемого.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soulfly - Chama (Yellow/Orange Corona) (4065629743819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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