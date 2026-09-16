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Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка

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Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 1
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 2
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 3
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 4
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 5
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 6
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 7
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 8
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 2
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 3
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 4
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 5
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 6
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 7
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 8
  • Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gamma Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gamma Piu
Barcode
[0762184099521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Трек-лист
Mi, Play This Song (featuring Anderson .Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mi, Play This Song (featuring Anderson.Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gamma Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gamma Piu
Barcode
[0762184099521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Here For It All
Жанр
Soul
Трек-лист
Mi, Play This Song (featuring Anderson .Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mi, Play This Song (featuring Anderson.Paak), Type Dangerous, Sugar Sweet (featuring Shenseea and Kehlani), In Your Feelings, Nothing Is Impossible, Confetti And Champagne, I Won’t Allow It, My Love, Jesus I Do (featuring The Clark Sisters), Here For It All


Теги товара: Соул, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariah Carey - Here For It All (Rose) (0762184099521) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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