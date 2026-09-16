Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый
Пылесос Bosch BGL8HYG2 из серии Serie 8 оснащен насадкой 3 в 1, которая обеспечивает его максимальную универсальность и удобство использования. Это означает, можно выполнять несколько функций одновременно, что значительно упрощает процесс уборки. Электронная регулировка мощности с поворотным регулятором, расположенным на корпусе, позволяет настроить работу прибора под конкретные задачи и условия использования. Так, доступны три уровня производительности: для легкой, нормальной и тщательной уборки. Пылесос Bosch BGL8HYG2 оснащен системой гигиенической фильтрации HEPA, которая обеспечивает высокую степень очистки воздуха от мельчайших частиц пыли и аллергенов. Объем пылесборника составляет 5 литров, что позволяет сократить количество смен мешка для пыли. Индикатор заполнения пылесборника своевременно сообщит о необходимости его замены. Система PowerProtect обеспечивает оптимальное использование мешка для пыли и поддерживает высокую уборочную мощность даже при его заполнении. Телескопическая трубка всасывания удобно регулируется в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. В комплекте идут различные насадки, включая насадку для пола и ковров, щелевую насадку и насадку для мягкой мебели. Также в комплекте предусмотрена моющая насадка для мебельной обивки. Устройство имеет четыре подвижных ролика для удобства перемещения по помещению. Функция автосматывания сетевого шнура и вертикальная парковка обеспечивают удобство хранения пылесоса. Радиус действия составляет 15 метров, что позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения розеток. Мощный и надежный мотор обеспечивает высокую производительность и долговечность. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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