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Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый

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Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 1
Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 2
Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 3
Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 4
Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка пол-ковер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели, Моющие насадки
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Уровень шума, дБ
75
  • Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 1
  • Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 2
  • Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 3
  • Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 4
  • Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720253
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка пол-ковер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели, Моющие насадки
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
регулятор мощности на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х31х30
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый

Пылесос Bosch BGL8HYG2 из серии Serie 8 оснащен насадкой 3 в 1, которая обеспечивает его максимальную универсальность и удобство использования. Это означает, можно выполнять несколько функций одновременно, что значительно упрощает процесс уборки. Электронная регулировка мощности с поворотным регулятором, расположенным на корпусе, позволяет настроить работу прибора под конкретные задачи и условия использования. Так, доступны три уровня производительности: для легкой, нормальной и тщательной уборки. Пылесос Bosch BGL8HYG2 оснащен системой гигиенической фильтрации HEPA, которая обеспечивает высокую степень очистки воздуха от мельчайших частиц пыли и аллергенов. Объем пылесборника составляет 5 литров, что позволяет сократить количество смен мешка для пыли. Индикатор заполнения пылесборника своевременно сообщит о необходимости его замены. Система PowerProtect обеспечивает оптимальное использование мешка для пыли и поддерживает высокую уборочную мощность даже при его заполнении. Телескопическая трубка всасывания удобно регулируется в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. В комплекте идут различные насадки, включая насадку для пола и ковров, щелевую насадку и насадку для мягкой мебели. Также в комплекте предусмотрена моющая насадка для мебельной обивки. Устройство имеет четыре подвижных ролика для удобства перемещения по помещению. Функция автосматывания сетевого шнура и вертикальная парковка обеспечивают удобство хранения пылесоса. Радиус действия составляет 15 метров, что позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения розеток. Мощный и надежный мотор обеспечивает высокую производительность и долговечность. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пыли, 700 Вт, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадка пол-ковер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели, Моющие насадки
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
регулятор мощности на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
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Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGL8HYG2 из серии Serie 8 оснащен насадкой 3 в 1, которая обеспечивает его максимальную универсальность и удобство использования. Это означает, можно выполнять несколько функций одновременно, что значительно упрощает процесс уборки. Электронная регулировка мощности с поворотным регулятором, расположенным на корпусе, позволяет настроить работу прибора под конкретные задачи и условия использования. Так, доступны три уровня производительности: для легкой, нормальной и тщательной уборки. Пылесос Bosch BGL8HYG2 оснащен системой гигиенической фильтрации HEPA, которая обеспечивает высокую степень очистки воздуха от мельчайших частиц пыли и аллергенов. Объем пылесборника составляет 5 литров, что позволяет сократить количество смен мешка для пыли. Индикатор заполнения пылесборника своевременно сообщит о необходимости его замены. Система PowerProtect обеспечивает оптимальное использование мешка для пыли и поддерживает высокую уборочную мощность даже при его заполнении. Телескопическая трубка всасывания удобно регулируется в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. В комплекте идут различные насадки, включая насадку для пола и ковров, щелевую насадку и насадку для мягкой мебели. Также в комплекте предусмотрена моющая насадка для мебельной обивки. Устройство имеет четыре подвижных ролика для удобства перемещения по помещению. Функция автосматывания сетевого шнура и вертикальная парковка обеспечивают удобство хранения пылесоса. Радиус действия составляет 15 метров, что позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения розеток. Мощный и надежный мотор обеспечивает высокую производительность и долговечность. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт.
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Отзывы


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