Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black
**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир высокой производительности с ноутбуком MSI Katana 17 HX. Этот мощный инструмент создан для тех, кто ценит скорость, качество и стиль. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-14650HX и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающая графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр, работы с графикой и просмотра видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который выделит вас из толпы. Ноутбук MSI Katana 17 HX — это идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 HX уже сегодня!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb/17.3 NoOS/Black