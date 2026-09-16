Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка
LP — ограниченное издание на оранжевом виниле весом 180 г, в роскошной обложке с ламинированной текстурой льна. Выпущено всего 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией. За год до трагической смерти короля Элвис записал несколько песен в студии, расположенной в его знаменитом особняке Грейсланд. В итоге на этот альбом попало десять песен, которые станут его предпоследней студийной записью перед трагической смертью в 1977 году. Это был четвертый альбом Пресли, достигший номера 1 в чарте Billboard по продажам кантри-музыкальных альбомов за четыре года, и он включает песню «Hurt», которая попала в топ-10 как на кантри, так и на чарте взрослого современного радио. 10 октября 1977 года альбом был сертифицирован как золотой RIAA после продажи более 500 000 копий. Из альбома "From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee" сейчас выпущено ограниченное издание — 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией на оранжевом виниле.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка