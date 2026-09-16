Top.Mail.Ru
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hurt, Never Again, Blue Eyes Crying In The Rain, Danny Boy, The Last Farewell, For the Heart, Bitter They Are, Harder They Fall, Solitaire, Love Coming Down, I'll Never Fall In Love Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка

LP — ограниченное издание на оранжевом виниле весом 180 г, в роскошной обложке с ламинированной текстурой льна. Выпущено всего 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией. За год до трагической смерти короля Элвис записал несколько песен в студии, расположенной в его знаменитом особняке Грейсланд. В итоге на этот альбом попало десять песен, которые станут его предпоследней студийной записью перед трагической смертью в 1977 году. Это был четвертый альбом Пресли, достигший номера 1 в чарте Billboard по продажам кантри-музыкальных альбомов за четыре года, и он включает песню «Hurt», которая попала в топ-10 как на кантри, так и на чарте взрослого современного радио. 10 октября 1977 года альбом был сертифицирован как золотой RIAA после продажи более 500 000 копий. Из альбома "From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee" сейчас выпущено ограниченное издание — 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией на оранжевом виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hurt, Never Again, Blue Eyes Crying In The Rain, Danny Boy, The Last Farewell, For the Heart, Bitter They Are, Harder They Fall, Solitaire, Love Coming Down, I'll Never Fall In Love Again
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — ограниченное издание на оранжевом виниле весом 180 г, в роскошной обложке с ламинированной текстурой льна. Выпущено всего 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией. За год до трагической смерти короля Элвис записал несколько песен в студии, расположенной в его знаменитом особняке Грейсланд. В итоге на этот альбом попало десять песен, которые станут его предпоследней студийной записью перед трагической смертью в 1977 году. Это был четвертый альбом Пресли, достигший номера 1 в чарте Billboard по продажам кантри-музыкальных альбомов за четыре года, и он включает песню «Hurt», которая попала в топ-10 как на кантри, так и на чарте взрослого современного радио. 10 октября 1977 года альбом был сертифицирован как золотой RIAA после продажи более 500 000 копий. Из альбома "From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee" сейчас выпущено ограниченное издание — 2000 экземпляров с индивидуальной нумерацией на оранжевом виниле.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - From Elvis Presley Boulevard, Memphis, TN (Orange) (8719262040427) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...