Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black
Смартфоны Xiaomi всегда славились своим инновационным подходом и надежностью, и данная модель — яркое тому подтверждение. Этот смартфон в стильном черном цвете, с корпусом из комбинации пластика и стекла, добавит вам изюминку современного стиля. Благодаря влагозащищенному корпусу с классом защиты IP65, устройство будет защищено от пыли и брызг воды, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни. Смартфон оснащен большим 6,77-дюймовым экраном с разрешением 2392x1080 пикселей, который подарит вам невероятную четкость и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное прокручивание и отклик, что особенно оценят геймеры и любители мультимедиа. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с тактовой частотой 2200 МГц. Этот процессор обеспечит высокую производительность и плавную работу всех приложений. В сочетании с операционной системой Android и 8 ГБ оперативной памяти, этот смартфон справится с любыми задачами, от повседневных действий до требовательных игр. Встроенная память объемом 512 ГБ предоставит вам достаточно пространства для хранения всех ваших фото, видео и приложений. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет без труда совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И, конечно, к каждому смартфону Xiaomi прилагается 18-месячная гарантия, обеспечивающая вам дополнительное спокойствие и уверенность в надежности вашего выбора.
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