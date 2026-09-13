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Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
23 770 руб.  36 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720220
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black

Смартфоны Xiaomi всегда славились своим инновационным подходом и надежностью, и данная модель — яркое тому подтверждение. Этот смартфон в стильном черном цвете, с корпусом из комбинации пластика и стекла, добавит вам изюминку современного стиля. Благодаря влагозащищенному корпусу с классом защиты IP65, устройство будет защищено от пыли и брызг воды, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни. Смартфон оснащен большим 6,77-дюймовым экраном с разрешением 2392x1080 пикселей, который подарит вам невероятную четкость и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное прокручивание и отклик, что особенно оценят геймеры и любители мультимедиа. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с тактовой частотой 2200 МГц. Этот процессор обеспечит высокую производительность и плавную работу всех приложений. В сочетании с операционной системой Android и 8 ГБ оперативной памяти, этот смартфон справится с любыми задачами, от повседневных действий до требовательных игр. Встроенная память объемом 512 ГБ предоставит вам достаточно пространства для хранения всех ваших фото, видео и приложений. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет без труда совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И, конечно, к каждому смартфону Xiaomi прилагается 18-месячная гарантия, обеспечивающая вам дополнительное спокойствие и уверенность в надежности вашего выбора.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi всегда славились своим инновационным подходом и надежностью, и данная модель — яркое тому подтверждение. Этот смартфон в стильном черном цвете, с корпусом из комбинации пластика и стекла, добавит вам изюминку современного стиля. Благодаря влагозащищенному корпусу с классом защиты IP65, устройство будет защищено от пыли и брызг воды, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни. Смартфон оснащен большим 6,77-дюймовым экраном с разрешением 2392x1080 пикселей, который подарит вам невероятную четкость и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное прокручивание и отклик, что особенно оценят геймеры и любители мультимедиа. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с тактовой частотой 2200 МГц. Этот процессор обеспечит высокую производительность и плавную работу всех приложений. В сочетании с операционной системой Android и 8 ГБ оперативной памяти, этот смартфон справится с любыми задачами, от повседневных действий до требовательных игр. Встроенная память объемом 512 ГБ предоставит вам достаточно пространства для хранения всех ваших фото, видео и приложений. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет без труда совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И, конечно, к каждому смартфону Xiaomi прилагается 18-месячная гарантия, обеспечивающая вам дополнительное спокойствие и уверенность в надежности вашего выбора.
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Отзывы


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