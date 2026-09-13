Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)
Благодаря мощной начинке с процессором AMD, 16 ГБ оперативной памяти и современным графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук TECNO без труда справляется как с рабочими задачами, так и с развлечениями. Внушительный SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку приложений и хранения ваших файлов в большом объёме. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и яркой IPS-матрицей — комфортно смотреть фильмы, работать с документами и редактировать фотографии. Корпус из алюминия выглядит стильно и ощущается надёжно, а вес всего 1,75 кг делает ноутбук мобильным спутником для поездок и встреч. Встроенный кард-ридер ускорит перенос файлов с карт памяти, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности данных. Современный Bluetooth v5.0 позволит соединить устройство с аксессуарами легко и без задержек.
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Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)