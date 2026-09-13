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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)

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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 600 руб. 
Начислим 778 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)
48 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х6
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)

Благодаря мощной начинке с процессором AMD, 16 ГБ оперативной памяти и современным графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук TECNO без труда справляется как с рабочими задачами, так и с развлечениями. Внушительный SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку приложений и хранения ваших файлов в большом объёме. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и яркой IPS-матрицей — комфортно смотреть фильмы, работать с документами и редактировать фотографии. Корпус из алюминия выглядит стильно и ощущается надёжно, а вес всего 1,75 кг делает ноутбук мобильным спутником для поездок и встреч. Встроенный кард-ридер ускорит перенос файлов с карт памяти, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности данных. Современный Bluetooth v5.0 позволит соединить устройство с аксессуарами легко и без задержек.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря мощной начинке с процессором AMD, 16 ГБ оперативной памяти и современным графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук TECNO без труда справляется как с рабочими задачами, так и с развлечениями. Внушительный SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку приложений и хранения ваших файлов в большом объёме. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и яркой IPS-матрицей — комфортно смотреть фильмы, работать с документами и редактировать фотографии. Корпус из алюминия выглядит стильно и ощущается надёжно, а вес всего 1,75 кг делает ноутбук мобильным спутником для поездок и встреч. Встроенный кард-ридер ускорит перенос файлов с карт памяти, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности данных. Современный Bluetooth v5.0 позволит соединить устройство с аксессуарами легко и без задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000263) - стоимость товара 48600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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