Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AF, нагрев/охлаждение, холодильник, 2 крана

Напольный кулер SONNEN FSC-03AF обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды.Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать кружкой на рычаг. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится холодильник объемом 12 л, который можно использовать для хранения продуктов. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15. Наличие встроенного отделения для хранения: холодильник. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 420 Вт. Мощность охлаждения: 85 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 2 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 10 градус. Емкость бака для горячей воды: 1.1 л. Емкость бака для холодной воды: 1 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от детей: да. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 12 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый/серый. Длина шнура: 1.3 м. Высота: 1010 мм. Ширина: 260 мм. Глубина: 330 мм. Вес: 11.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 455418. Штрихкод - 4606224365558