Top.Mail.Ru
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 7
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 8
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 9
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 10
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 11
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 12
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 13
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 14
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 15
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 16
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 17
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 18
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 19
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 20
Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 11
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 12
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 13
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 14
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 15
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 16
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 17
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 18
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 19
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 20
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03AC, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОР, шкаф, 3 крана,белый, 455419 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720193
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1.1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Питание
220В
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
1010x310x300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.37х0.34
Вес, кг.
13.42

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый

Напольный кулер SONNEN FSC-03AC обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана типа "клавиша" для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать нужную кнопку. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится шкафчик объемом 14 л, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Подача воды комнатной температуры: да. Количество кранов подачи воды: 3. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1.1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Питание
220В
Развернуть
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
1010x310x300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер SONNEN FSC-03AC обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана типа "клавиша" для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать нужную кнопку. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится шкафчик объемом 14 л, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Подача воды комнатной температуры: да. Количество кранов подачи воды: 3. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...