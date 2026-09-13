Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х13
Вес, кг.
1.22
Описание товара Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781
Тепловентилятор SONNEN FH06 -– это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор SONNEN FH06 -– это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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