Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720166
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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0
Емкость бака для горячей воды
0
Производительность охлаждения, л/час.
0
Производительность нагрева, л/час.
0
Мощность нагрева, Вт
0
Тип охлаждения
нет
Мощность охлаждения, Вт
0
Питание
220В
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х31
Вес, кг.
1.88
Описание товара Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)
Диспенсер SONNEN TS-01WT отличается компактными размерами и простотой в использовании. Он выполнен в прочном пластиковом корпусе и предусматривает размещение бутыли в верхней части. Данная модель отличается отсутствием нагрева и охлаждения, то есть подает воду комнатной температуры. В конструкции предусмотрены два крана для подачи воды и световые индикаторы состояния. Снизу расположен лоток для сбора капель, который помогает поддерживать чистоту. Диспенсер SONNEN TS-01WT предназначен для эксплуатации в офисе, дома, на даче и различных общественных заведениях.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
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Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0
Емкость бака для горячей воды
0
Производительность охлаждения, л/час.
0
Производительность нагрева, л/час.
0
Мощность нагрева, Вт
0
Тип охлаждения
нет
Мощность охлаждения, Вт
0
Питание
220В
Развернуть
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Диспенсер SONNEN TS-01WT отличается компактными размерами и простотой в использовании. Он выполнен в прочном пластиковом корпусе и предусматривает размещение бутыли в верхней части. Данная модель отличается отсутствием нагрева и охлаждения, то есть подает воду комнатной температуры. В конструкции предусмотрены два крана для подачи воды и световые индикаторы состояния. Снизу расположен лоток для сбора капель, который помогает поддерживать чистоту. Диспенсер SONNEN TS-01WT предназначен для эксплуатации в офисе, дома, на даче и различных общественных заведениях.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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