Top.Mail.Ru
Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 1
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 2
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 3
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 4
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 5
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 6
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 7
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 8
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 9
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 10
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 11
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 12
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 13
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 1
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 2
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 3
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 4
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 5
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 6
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 7
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 8
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 9
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 10
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 11
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 12
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 13
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TS-01WT, настольный, 2 крана, белый, 455411 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0
Емкость бака для горячей воды
0
Производительность охлаждения, л/час.
0
Производительность нагрева, л/час.
0
Мощность нагрева, Вт
0
Тип охлаждения
нет
Мощность охлаждения, Вт
0
Питание
220В
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х31
Вес, кг.
1.88

Описание товара Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)

Диспенсер SONNEN TS-01WT отличается компактными размерами и простотой в использовании. Он выполнен в прочном пластиковом корпусе и предусматривает размещение бутыли в верхней части. Данная модель отличается отсутствием нагрева и охлаждения, то есть подает воду комнатной температуры. В конструкции предусмотрены два крана для подачи воды и световые индикаторы состояния. Снизу расположен лоток для сбора капель, который помогает поддерживать чистоту. Диспенсер SONNEN TS-01WT предназначен для эксплуатации в офисе, дома, на даче и различных общественных заведениях.

Отзывы о товаре Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0
Емкость бака для горячей воды
0
Производительность охлаждения, л/час.
0
Производительность нагрева, л/час.
0
Мощность нагрева, Вт
0
Тип охлаждения
нет
Мощность охлаждения, Вт
0
Питание
220В
Развернуть
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Диспенсер SONNEN TS-01WT отличается компактными размерами и простотой в использовании. Он выполнен в прочном пластиковом корпусе и предусматривает размещение бутыли в верхней части. Данная модель отличается отсутствием нагрева и охлаждения, то есть подает воду комнатной температуры. В конструкции предусмотрены два крана для подачи воды и световые индикаторы состояния. Снизу расположен лоток для сбора капель, который помогает поддерживать чистоту. Диспенсер SONNEN TS-01WT предназначен для эксплуатации в офисе, дома, на даче и различных общественных заведениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01WT, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...