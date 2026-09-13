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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720165
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Описание товара Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)
Кулер SONNEN предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Данный кулер не оборудован функциями нагрева и охлаждения. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Подача воды нажатием кнопки позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой. В нижней части корпуса не предусмотрено дополнительное отделение для хранения, что позволяет держать привлекательную цену.
Кулер SONNEN предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Данный кулер не оборудован функциями нагрева и охлаждения. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Подача воды нажатием кнопки позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой. В нижней части корпуса не предусмотрено дополнительное отделение для хранения, что позволяет держать привлекательную цену.
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