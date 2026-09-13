Кофемашина капсульная Sonnen CM510G 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л,графит

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.6
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720159
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Кофемашина капсульная SONNEN CM510G – универсальный помощник для ценителей кофе дома и в офисе. Эта кофемашина автоматическая с мощностью 1450 Вт и давлением 19 бар гарантирует насыщенный вкус и аромат каждого напитка. Удобство использования обеспечивает съемный резервуар на 0,6 л и адаптеры для капсул DOLCE GUSTO, NESPRESSO, а также молотого кофе. Капсульная кофемашина зерновая идеально подходит в комплект техники для кухни, по-настоящему универсальный аппарат. Встроенная панель управления и съемный поддон для капель облегчают процесс приготовления.
Эта кофе машина – отличный выбор для тех, кто ищет надежную электрическую кофеварку для дома и офиса, чтобы наслаждаться вкусным ароматным кофе в любое время, а также ценит качество и удобство в одном устройстве.
Кофемашина капсульная SONNEN CM510G – универсальный помощник для ценителей кофе дома и в офисе. Эта кофемашина автоматическая с мощностью 1450 Вт и давлением 19 бар гарантирует насыщенный вкус и аромат каждого напитка. Удобство использования обеспечивает съемный резервуар на 0,6 л и адаптеры для капсул DOLCE GUSTO, NESPRESSO, а также молотого кофе. Капсульная кофемашина зерновая идеально подходит в комплект техники для кухни, по-настоящему универсальный аппарат. Встроенная панель управления и съемный поддон для капель облегчают процесс приготовления.
Эта кофе машина – отличный выбор для тех, кто ищет надежную электрическую кофеварку для дома и офиса, чтобы наслаждаться вкусным ароматным кофе в любое время, а также ценит качество и удобство в одном устройстве.
Кофемашина капсульная Sonnen CM510G 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л,графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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