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Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988

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Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 1
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 2
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 3
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 4
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 5
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 6
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 7
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 8
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 9
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 10
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 11
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 1
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 2
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 3
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 4
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 5
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 6
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 7
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 8
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 9
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 10
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 11
  • Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер SONNEN FS-9988, 455466 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720158
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Комплектация
машинка для удаления катышков, руководство пользователя, щеточка для очистки лезвий
Материал
пластик
Питание
2 батарейки AA
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
175

Описание товара Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988

Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988

Отзывы о товаре Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Комплектация
машинка для удаления катышков, руководство пользователя, щеточка для очистки лезвий
Материал
пластик
Питание
2 батарейки AA
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для удаления катышков с широкой рабочей поверхностью миниклинер Sonnen FS-9988 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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