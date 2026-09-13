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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720154
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Описание товара Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01LS, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка
Кулер для воды SONNEN FSI-01LS – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент.
Особая конструкция кулера позволяет нагреть воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока вода в резервуаре нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. Благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С.
Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид.
В верхней части корпуса расположена сенсорная панель управления, с помощью которой можно получить холодную и горячую воду, выбрать объём и температуру воды. Также на панели есть кнопка «заблокировать» для защиты детей от случайных ожогов горячей водой.
На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды 25 °С, 45 °С, 65 °С, 85 °С и 100 °С. Также можно выбрать объём от 150 мл до 1 л.
Благодаря значительным преимуществам кулера для воды SONNEN FSI-01LS он станет идеальным решением для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от пыли, накопившейся после производства и транспортировки.
Кулер для воды SONNEN FSI-01LS – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент.
Особая конструкция кулера позволяет нагреть воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока вода в резервуаре нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. Благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С.
Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид.
В верхней части корпуса расположена сенсорная панель управления, с помощью которой можно получить холодную и горячую воду, выбрать объём и температуру воды. Также на панели есть кнопка «заблокировать» для защиты детей от случайных ожогов горячей водой.
На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды 25 °С, 45 °С, 65 °С, 85 °С и 100 °С. Также можно выбрать объём от 150 мл до 1 л.
Благодаря значительным преимуществам кулера для воды SONNEN FSI-01LS он станет идеальным решением для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от пыли, накопившейся после производства и транспортировки.
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01LS, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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