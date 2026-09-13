Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный
Компактный кулер SONNEN TSE-02WB идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 550 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 75 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С.Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о работе устройства, нагреве и охлаждении воды, а также если вода в бутыли закончилась. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой". Также кулер оснащен защитой от протечек воды.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. При первом использовании необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Тип установки: настольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: TSE. Рекомендуемое количество пользователей: 10. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.75 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 15 градус. Емкость бака для горячей воды: 5 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: черный. Длина шнура: 1.1 м. Высота: 490 мм. Ширина: 310 мм. Глубина: 360 мм. Вес: 4.2 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456174. Штрихкод - 4606224395739
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный