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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий

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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 1
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 2
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 3
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 4
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 5
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 6
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 7
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 8
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 9
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 10
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 11
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 12
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 13
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 14
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 15
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 1
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 2
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 3
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 4
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 5
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 6
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 7
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 8
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 9
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 10
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 11
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 12
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 13
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 14
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 15
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720150
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
напольный
Тип крана
поворотная шайба
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
синий, черный
Габаритные размеры, мм
295x960x325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.34х0.34
Вес, кг.
9.41

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий

Кулер для воды SONNEN FSE-03RTi – современное и функциональное устройство, обеспечивающее легкий доступ к питьевой воде в общественных местах и офисах. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими боковыми панелями и стеклянной передней панелью. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащён шкафчиком в нижней части корпуса. Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащён LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер SONNEN FSE-03RTi – всегда чистая и свежая вода для вашего офиса.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
напольный
Тип крана
поворотная шайба
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Развернуть
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
синий, черный
Габаритные размеры, мм
295x960x325
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды SONNEN FSE-03RTi – современное и функциональное устройство, обеспечивающее легкий доступ к питьевой воде в общественных местах и офисах. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими боковыми панелями и стеклянной передней панелью. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащён шкафчиком в нижней части корпуса. Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащён LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер SONNEN FSE-03RTi – всегда чистая и свежая вода для вашего офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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