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Характеристики
Тип товара
Кулер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720150
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Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий
Кулер для воды SONNEN FSE-03RTi – современное и функциональное устройство, обеспечивающее легкий доступ к питьевой воде в общественных местах и офисах.
Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими боковыми панелями и стеклянной передней панелью. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащён шкафчиком в нижней части корпуса.
Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащён LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства.
Для использования кулера необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер SONNEN FSE-03RTi – всегда чистая и свежая вода для вашего офиса.
Кулер для воды SONNEN FSE-03RTi – современное и функциональное устройство, обеспечивающее легкий доступ к питьевой воде в общественных местах и офисах.
Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими боковыми панелями и стеклянной передней панелью. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащён шкафчиком в нижней части корпуса.
Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащён LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства.
Для использования кулера необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер SONNEN FSE-03RTi – всегда чистая и свежая вода для вашего офиса.
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03RTi напольный, нагрев/охлаждение, 3 крана, титановый синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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