Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri – удобное и лаконичное решение для обеспечения питьевой водой в общественном месте и офисе. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими сторонами по бокам и стеклянной панелью на передней стороне устройства. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащен шкафчиком в нижней части корпуса. Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной, а также воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
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