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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720145
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Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02SA, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FSE-02SA обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90°С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15°С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "клавиша", а также защиту от протечек воды.
Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер оснащен функцией «Защита от детей», которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо сдвинуть красный фиксатор и нажать кнопку подачи горячей воды.
Напольный кулер SONNEN FSE-02SA обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90°С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15°С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "клавиша", а также защиту от протечек воды.
Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер оснащен функцией «Защита от детей», которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо сдвинуть красный фиксатор и нажать кнопку подачи горячей воды.
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02SA, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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