Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02i, нагрев/электронное охлаждение,2 крана, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02i, нагрев/электронное охлаждение,2 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FSE-02i окажется незаменимым в офисе, дома, в школе, загородном доме благодаря простоте и удобству использования. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры до 95°С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15°С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Материал корпуса представляет собой великолепное сочетание металла и пластика. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер оснащен функцией «защита от детей», которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо сдвинуть красный фиксатор и нажать кнопку подачи горячей воды.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02i, нагрев/электронное охлаждение,2 крана, белый