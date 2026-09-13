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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый

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Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 7
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 8
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 9
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 10
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 11
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 12
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 13
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 14
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 15
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 16
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 17
Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 11
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 12
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 13
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 14
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 15
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 16
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 17
  • Кулер для воды SONNEN FSE-02A, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455421 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720142
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1.1
Производительность охлаждения, л/час.
0.8
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Питание
220В
Цвет
белый, черный
Габаритные размеры, мм
858 x 270 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х32х31
Вес, кг.
6.32

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый

Напольный кулер SONNEN FSE-02A обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика, боковые части корпуса выполнены из металла. Кулер прост в использовании, имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на передней части, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
1
Емкость бака для горячей воды
1.1
Производительность охлаждения, л/час.
0.8
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Развернуть
Питание
220В
Цвет
белый, черный
Габаритные размеры, мм
858 x 270 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер SONNEN FSE-02A обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика, боковые части корпуса выполнены из металла. Кулер прост в использовании, имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на передней части, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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