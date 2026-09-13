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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720138
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Описание товара Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт
Электрическая вафельница подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафель. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически — достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления. Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу удобно хранить.
Электрическая вафельница подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафель. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически — достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления. Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу удобно хранить.
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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