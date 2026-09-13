Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150
Благодаря своему стильному дизайну чайник CROMEX KT-308 отлично впишется в интерьер любой кухни. Корпус чайника изготовлен из закаленного стекла. Чайник CROMEX KT-308 объемом 1,8 литра и мощностью 1500 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Закрытый нагревательный элемент увеличивает срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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