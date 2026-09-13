Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/красное, 533190
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/красное, 533190
Кресло компьютерное BRABIX «Shooter GM-123» сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером. Обивка кресла выполнена из качественной экокожи. Материал отличается высокой износостойкостью и легкостью в уходе. Экокожа выглядит элегантно и долговечно, сохраняет свой внешний вид и не теряет своих качеств даже при длительном использовании. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитКресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитКресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитКресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 9 680 руб. 16 290 руб.2420 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа ...
-
В наличииЦена 10 610 руб. 17 820 руб.2653 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (5324...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло игровое Defender AZGARD BLACK
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитКомпьютерное кресло Defender Ultimate (64355)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/красное, 533190