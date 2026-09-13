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Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191

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Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 10
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 11
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 12
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 13
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 14
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 15
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 16
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 17
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 18
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 19
Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
115°
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
белый, черный
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 10
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 11
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 12
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 13
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 14
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 15
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 16
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 17
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 18
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 19
  • Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720120
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
115°
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х62х28
Вес, кг.
15.04

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191

Кресло компьютерное BRABIX «Shooter GM-123» сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером. Обивка кресла выполнена из качественной экокожи. Материал отличается высокой износостойкостью и легкостью в уходе. Экокожа выглядит элегантно и долговечно, сохраняет свой внешний вид и не теряет своих качеств даже при длительном использовании. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, экокожа, черное/белое, 533191




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
115°
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное BRABIX «Shooter GM-123» сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером. Обивка кресла выполнена из качественной экокожи. Материал отличается высокой износостойкостью и легкостью в уходе. Экокожа выглядит элегантно и долговечно, сохраняет свой внешний вид и не теряет своих качеств даже при длительном использовании. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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