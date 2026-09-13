Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216
Компьютерное кресло BRABIX ''Forcer GM-127'' с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя. Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле. В основании установлено надежное пластиковое пятилучие. Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.
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