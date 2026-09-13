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Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216

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Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 10
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 11
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 12
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 13
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 14
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 15
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 16
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 17
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 18
Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа, велюр
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 10
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 11
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 12
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 13
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 14
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 15
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 16
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 17
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 18
  • Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720115
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Тип установки
Да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х62х27
Вес, кг.
11.97

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216

Компьютерное кресло BRABIX ''Forcer GM-127'' с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя. Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле. В основании установлено надежное пластиковое пятилучие. Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.



Теги товара: до 120 кг, серые

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Тип установки
Да
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Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло BRABIX ''Forcer GM-127'' с подушкой-подголовником и поясничной поддержкой идеально впишется практически в любой интерьер, подарит удобство и комфорт во время работы, игр, учебы, творчества. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя. Широкие пластиковые подлокотники и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле. В основании установлено надежное пластиковое пятилучие. Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.


Теги товара: до 120 кг, серые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Forcer GM-127, 2 подушки, экокожа/велюр, черное/серое, 533216 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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