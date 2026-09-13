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Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153

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Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 1
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 2
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 3
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 4
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 5
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 6
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 7
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 8
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 9
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 10
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 11
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 12
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 13
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 14
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 15
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 16
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 17
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 18
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 19
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 20
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 21
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 22
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 23
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 24
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Тип установки
Да
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 1
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 2
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 3
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 4
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 5
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 6
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 7
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 8
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 9
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 10
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 11
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 12
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 13
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 14
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 15
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 16
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 17
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 18
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 19
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 20
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 21
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 22
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 23
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 24
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720112
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Тип установки
Да
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х52х30
Вес, кг.
9.34

Описание товара Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153

Детское кресло BRABIX «Toy» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух. Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим. Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки. Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!



Теги товара: тканевые, сетчатые

Отзывы о товаре Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Тип установки
Да
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло BRABIX «Toy» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух. Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим. Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки. Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!


Теги товара: тканевые, сетчатые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, серое, 533153 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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