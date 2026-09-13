Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, голубое, 533155
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, голубое, 533155
Детское кресло BRABIX «Sky» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкого велюра. Такая ткань не только приятна наощупь, но и легко чистится. Для набивки сиденья используется новый качественный поролон, который при правильной эксплуатации долгое время сохраняет исходную форму и остается упругим. Спинка анатомической формы поддерживает поясницу и помогает сохранять правильную осанку. Её можно регулировать вперёд или назад, изменяя глубину сиденья под индивидуальные потребности ребёнка. Подлокотники при необходимости можно откидывать вверх, чтобы они не стесняли движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань...
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость ...
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитКресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, голубое, 533155