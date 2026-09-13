Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное
Кресло BRABIX PREMIUM «Tokyo EX-595» – это идеальное сочетание продуманной эргономики, качественных материалов и отличного дизайна. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Регулируемые 3D-пластиковые подлокотники и подголовник позволят с удобством разместиться в кресле. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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