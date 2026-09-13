Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, бежевое
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, бежевое
Кресла линейки «Solo» идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье! Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо. Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое. Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 25 610 руб.6403 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
-
В наличииЦена 26 390 руб.6598 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, бежевое