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Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое

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Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 12
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 13
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 14
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 15
Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
130 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, экокожа
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 12
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 13
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 14
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 15
  • Кресло BRABIX PREMIUM Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое, 532952 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720086
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
130 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, экокожа
Тип установки
Да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х76х33
Вес, кг.
27.9

Описание товара Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое

Кресло компьютерное BRABIX PREMIUM «Core GM-160» идеальное сочетание современного дизайна, комфорта и функциональности. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сочетания качественной экокожи, экокожи "Карбон" и ткани, поэтому обладает высокой износостойкостью и легко чистится, что делает кресло практичным для повседневного использования. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении всего дня. Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию. Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса. Максимальная нагрузка – 130 кг..

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
180 °
Ограничение по весу
130 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, экокожа
Развернуть
Тип установки
Да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное BRABIX PREMIUM «Core GM-160» идеальное сочетание современного дизайна, комфорта и функциональности. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сочетания качественной экокожи, экокожи "Карбон" и ткани, поэтому обладает высокой износостойкостью и легко чистится, что делает кресло практичным для повседневного использования. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении всего дня. Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию. Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса. Максимальная нагрузка – 130 кг..
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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