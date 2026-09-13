Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное
Высокоэргономичное кресло BRABIX PREMIUM «Aurus EX-705» идеально подходит для работы в офисе или дома. Оно не только обеспечивает наилучшую поддержку и амортизацию для человека, который длительное время сидит в офисном кресле, но и выглядит очень стильно. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и очень экологичный. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Механизм качания "Мультиблок" может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
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