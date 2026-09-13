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Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное, 532928 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720084
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.72х0.32
Вес, кг.
25.31

Описание товара Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное

Высокоэргономичное кресло BRABIX PREMIUM «Aurus EX-705» идеально подходит для работы в офисе или дома. Оно не только обеспечивает наилучшую поддержку и амортизацию для человека, который длительное время сидит в офисном кресле, но и выглядит очень стильно. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и очень экологичный. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Механизм качания "Мультиблок" может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Aurus EX-705, мультиблок, алюминий, экокожа, черное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоэргономичное кресло BRABIX PREMIUM «Aurus EX-705» идеально подходит для работы в офисе или дома. Оно не только обеспечивает наилучшую поддержку и амортизацию для человека, который длительное время сидит в офисном кресле, но и выглядит очень стильно. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и очень экологичный. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Механизм качания "Мультиблок" может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
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Отзывы


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