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Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное, 532930 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720081
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х65х35
Вес, кг.
24.98

Описание товара Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное

Кресло BRABIX PREMIUM «Adept» – идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт ваш статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сидения. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает антишок-эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, черное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM «Adept» – идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт ваш статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сидения. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает антишок-эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
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Отзывы


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