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Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое

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Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое, 532932 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720079
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х66х35
Вес, кг.
24.68

Описание товара Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое

Кресло BRABIX PREMIUM «Adept» — идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность. Обивка кресла выполнена из высококачественной, прочной и износостойкой ткани. Обивка из ткани менее подвержена тепловым перепадам, обладает высокой воздухопроницаемостью и антискользящими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью; этот металл, в сравнении с железом, менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сиденья. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.



Теги товара: тканевые, до 120 кг, серые

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, ткань, серое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
Цвет
серый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM «Adept» — идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность. Обивка кресла выполнена из высококачественной, прочной и износостойкой ткани. Обивка из ткани менее подвержена тепловым перепадам, обладает высокой воздухопроницаемостью и антискользящими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью; этот металл, в сравнении с железом, менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сиденья. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.


Теги товара: тканевые, до 120 кг, серые
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Отзывы


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