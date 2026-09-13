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Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное

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Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 1
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 2
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 3
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 4
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 5
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 6
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 7
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 8
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 9
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 10
Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 1
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 2
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 3
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 4
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 5
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 6
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 7
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 8
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 9
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 10
  • Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное, 532971 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720072
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Характеристики

Бренд
HAWASAN
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х65х47
Вес, кг.
27.07

Описание товара Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное

Кресло HAWASAN «Voyager HD-010» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения. Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.

Отзывы о товаре Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HAWASAN
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
180 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло HAWASAN «Voyager HD-010» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения. Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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