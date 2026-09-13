Frank Sinatra - Christmas With Ol' Blue Eyes (5711053020727) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720068
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[5711053020727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Christmas With Ol' Blue Eyes (5711053020727) виниловая пластинка
Погрузитесь в праздничную атмосферу с виниловой пластинкой «Christmas With Ol' Blue Eyes» Франка Синатры. Классические рождественские мелодии в его неповторимом стиле создадут уют и праздничное настроение в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[5711053020727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Австрия
Погрузитесь в праздничную атмосферу с виниловой пластинкой «Christmas With Ol' Blue Eyes» Франка Синатры. Классические рождественские мелодии в его неповторимом стиле создадут уют и праздничное настроение в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Christmas With Ol' Blue Eyes (5711053020727) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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