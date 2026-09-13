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Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка

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Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720065
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2016
Barcode
[5711053020505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Crosby, Bing - White Christmas, Presley, Elvis - Santa Claus is Back in Town, Martin, Dean - Winter Wonderland, Kitt, Eartha - Santa Baby, Mathis, Johnny - Sleigh Ride, Lee, Peggy - Santa Claus is Comin' to Town, Sinatra, Frank - Jingle Bells, Day, Doris - Here Comes Santa Claus (Right Down Sa), Fitzgerald, Ella - Have Yourself a Merry Little Christmas, King, Nat - The Christmas Song, Lee, Brenda - Rockin' Around the Christmas Tree, Davis, Sammy Jr. - Baby It's Cold Outside, Vee, Bobby - Jingle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка

"Christmas Hits" - сборник с рождественскими хитами, выпущенный компанией Marathon Media International. Эта великолепная коллекция наполнена прекрасной праздничной музыкой от легендарных исполнителей, таких как Бренда Ли, Конни Фрэнсис, Элвис Пресли, сестры Беверли и многих других культовых артистов прошлого.

Отзывы о товаре Various Artists - Christmas Hits (Дед Мороз) (5711053020505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2016
Barcode
[5711053020505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Crosby, Bing - White Christmas, Presley, Elvis - Santa Claus is Back in Town, Martin, Dean - Winter Wonderland, Kitt, Eartha - Santa Baby, Mathis, Johnny - Sleigh Ride, Lee, Peggy - Santa Claus is Comin' to Town, Sinatra, Frank - Jingle Bells, Day, Doris - Here Comes Santa Claus (Right Down Sa), Fitzgerald, Ella - Have Yourself a Merry Little Christmas, King, Nat - The Christmas Song, Lee, Brenda - Rockin' Around the Christmas Tree, Davis, Sammy Jr. - Baby It's Cold Outside, Vee, Bobby - Jingle
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Christmas Hits" - сборник с рождественскими хитами, выпущенный компанией Marathon Media International. Эта великолепная коллекция наполнена прекрасной праздничной музыкой от легендарных исполнителей, таких как Бренда Ли, Конни Фрэнсис, Элвис Пресли, сестры Беверли и многих других культовых артистов прошлого.
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