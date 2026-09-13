Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Табурет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720059
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Этот многофункциональный предмет мебели можно использовать как табурет, приставной столик или прикроватную тумбу. В ящике под сиденьем удобно хранить журналы или аксессуары для вязания, а за прорезную ручку табурет можно легко перенести в другое место. Изготовлен из натурального материала – массива сосны. Табурет-тумбу можно покрасить, покрыть лаком или использовать без покрытия – он отлично впишется в любой интерьер!Максимальная нагрузка – 110 кг. Тип товара: Табурет тумба. Серия: Scandi Wood. Высота: 45 см. Ширина: 49 см. Глубина: 28 см. Материал: сосна. Цвет: сосна Бренд - BRABIX. Производитель - Россия. Артикул - 004.02.35. Штрихкод - 4606224399188
Этот многофункциональный предмет мебели можно использовать как табурет, приставной столик или прикроватную тумбу. В ящике под сиденьем удобно хранить журналы или аксессуары для вязания, а за прорезную ручку табурет можно легко перенести в другое место. Изготовлен из натурального материала – массива сосны. Табурет-тумбу можно покрасить, покрыть лаком или использовать без покрытия – он отлично впишется в любой интерьер!Максимальная нагрузка – 110 кг. Тип товара: Табурет тумба. Серия: Scandi Wood. Высота: 45 см. Ширина: 49 см. Глубина: 28 см. Материал: сосна. Цвет: сосна Бренд - BRABIX. Производитель - Россия. Артикул - 004.02.35. Штрихкод - 4606224399188
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888