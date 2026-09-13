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Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034

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Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 1
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 2
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 3
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 4
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 5
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 6
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 7
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 8
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 9
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 10
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 11
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 12
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 13
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 1
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 2
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 3
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 4
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 5
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 6
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 7
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 8
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 9
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 10
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 11
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 12
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 13
  • Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720057
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Высота, см
74
Ширина, см
49
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.52х0.12
Вес, кг.
11.63

Описание товара Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034

Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Lite CF-017" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Спинка и сиденье выполнены из прочного полипропилена. Прочная стальная рама обеспечивает долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. Модель оснащена пластиковой спинкой с эргономичным профилем. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности комплект упакован в картонную коробку. Стул BRABIX "Golf Lite CF-017" – отличный вариант для тех, кто заботится о комфорте сотрудников и посетителей. Закажите сегодня – инвестируйте в удобство и долговечность!

Отзывы о товаре Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Высота, см
74
Ширина, см
49
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Lite CF-017" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Спинка и сиденье выполнены из прочного полипропилена. Прочная стальная рама обеспечивает долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. Модель оснащена пластиковой спинкой с эргономичным профилем. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности комплект упакован в картонную коробку. Стул BRABIX "Golf Lite CF-017" – отличный вариант для тех, кто заботится о комфорте сотрудников и посетителей. Закажите сегодня – инвестируйте в удобство и долговечность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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