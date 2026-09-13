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Характеристики
Тип товара
Стул
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720050
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Описание товара Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, чёрный каркас, чёрная ткань, 532889
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - высококачественная ткань с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Стул способен выдерживать нагрузку до 110 кг. Цвет обивки: черный. Материал обивки: ткань. Макс. нагрузка: 110 кг. Цвет (покрытие) каркаса: черный. Раскладной: да. Высота стула: 760 мм. Ширина стула: 460 мм. Глубина стула: 500 мм. Высота до сиденья: 460 мм. Количество в комплекте: 1 шт. Серия: Golf Plus. Соответствует требованиям ГОСТа: нет Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 532889. Штрихкод - 4606224407883
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - высококачественная ткань с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Стул способен выдерживать нагрузку до 110 кг. Цвет обивки: черный. Материал обивки: ткань. Макс. нагрузка: 110 кг. Цвет (покрытие) каркаса: черный. Раскладной: да. Высота стула: 760 мм. Ширина стула: 460 мм. Глубина стула: 500 мм. Высота до сиденья: 460 мм. Количество в комплекте: 1 шт. Серия: Golf Plus. Соответствует требованиям ГОСТа: нет Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 532889. Штрихкод - 4606224407883
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, чёрный каркас, чёрная ткань, 532889 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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