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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720049
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Описание товара Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта.
Материал обивки — качественный кожзаменитель повышенной износостойкости.
Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении.
Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечивают долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений.
В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности.
Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности он упакован в индивидуальную картонную коробку.
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта.
Материал обивки — качественный кожзаменитель повышенной износостойкости.
Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении.
Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечивают долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений.
В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности.
Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности он упакован в индивидуальную картонную коробку.
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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