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Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026

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Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 1
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 2
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 3
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 4
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 5
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 6
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 7
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 8
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 9
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 10
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 11
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 12
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 13
Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 1
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 2
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 3
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 4
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 5
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 6
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 7
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 8
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 9
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 10
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 11
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 12
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 13
  • Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720049
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.47х0.07
Вес, кг.
4.44

Описание товара Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026

Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки — качественный кожзаменитель повышенной износостойкости. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечивают долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности он упакован в индивидуальную картонную коробку.

Отзывы о товаре Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Plus CF-003" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки — качественный кожзаменитель повышенной износостойкости. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечивают долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности он упакован в индивидуальную картонную коробку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, черный каркас, кож.зам черный, гофрокороб, 533026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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