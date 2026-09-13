Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, белый каркас, кожзам белый, 532888
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720046
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Характеристики
Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х45х8
Вес, кг.
3.77
Описание товара Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, белый каркас, кожзам белый, 532888
Стул складной BRABIX Golf Plus Cf-003 Комфорт, белый каркас, кожзам белый 532888 предназначен для общественных мест или домашнего использования. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности.
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Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Стул складной BRABIX Golf Plus Cf-003 Комфорт, белый каркас, кожзам белый 532888 предназначен для общественных мест или домашнего использования. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности.
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Стул складной BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, белый каркас, кожзам белый, 532888 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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